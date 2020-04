2013. aastal esietendus Tapa raudteejaamas Madis Kalmeti lavastus "Titanicu orkester", mille autor on Hristo Boychev. Teater R.A.A.A.A.M-i lavastust on võimalik kultuuriportaalis vaadata kuni 1. maini.

Sünopsis:

....eluheidikud vanas raudteejaamas, ootamas rongi, mis peatuks ja neidki ära viiks... paraku rongid seal enam ei peatu... tuleb leppida piskuga mis, rongiakendest pudeneb! -- Me kõik oleme ju teatud mõttes elureisijad mahajäetud jaamas, ootamas seda "loteriivõitu" või imet, mis meie unistused täide viiks ja uue TÕELISE eluga algust teha võimaldaks... Ja samas me ei pruugi ära tunda, et see imetegija on tegelikult juba meie keskel, valmis meid uueks muutma ja päästma!

Lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Toomas Hõrak, helilooja Urmas Lattikas. Mängivad Elina Reinold, Argo Aadli, Margus Prangel, Guido Kangur ja Raimo Pass.