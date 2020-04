Portaaliteater | Endla teatri "Meie aja kangelane"

"Meie aja kangelase" peategelane Petšorin on noor ja nägus ohvitser. Tal oleks elus justkui kõik olemas, aga ometi tunneb küüniline ja kirglik mees pidevalt igavust ja seletamatut igatsust millegi kaugelasuva järele. Seda püüab Petšorin leevendada rohkete naisvallutustega, aga mõistab peagi, et ei ole võimeline kellessegi ennastunustavalt armuma. Ta riskib oma eluga duellidel ja Vene ruletis, aga saab aru, et ka see ei tekita temas mingeid emotsioone või elujanu.

Mihhail Lermontovi romaan "Meie aja kangelane" kuulub vene kirjanduse kuldvarasse. Oma kaasaegset inimest on püüdnud jäädvustada paljud erinevate ajastute ja rahvaste kirjanikud, tuues niiviisi meieni oma aega, oma mõtteid, oma ideaale. Endla lavastuse tegevus toimub paralleelselt kahes ajas – meie ajas ja Lermontovi ajas. Nagu ka tollal, lahendavad peategelased au, südametunnistuse ja elu mõtte probleeme. Kas meie aja kangelane on erinev Lermontovi aja kangelasest – mis on neis ühist, mis erinevat?

Autor Mihhail Lermontov, dramatiseerija ja lavastaja Galina Polišuk (Läti), kunstnik Aigars Ozolinš (Läti), kostüümikunstnik Liene Rolšteina (Läti)

valguskunstnik Karmen Tellisaar, videokujundajad Terina Tikka ja Argo Valdmaa, muusikalised kujundajad Galina Polišuk ja Feliks Kütt, lauluõpetaja Toomas Voll. Osades Jekaterina Novosjolova, Kati Ong, Karin Tammaru, Carmen Mikiver,Fatme Helge Leevald, Priit Loog, Jaan Rekkor, Tambet Seling, Sander Rebane, Eduard Tee, Ahti Puudersell.