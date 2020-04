Jaan Kruusvalli näidend, mida on võrreldud seisundimuusikaga. Väikeses Eesti külakeses on elu pealtnäha seisma jäänud, inimestevahelised suhted on aga ka seal täis sügavaid tundeid ja pöördelisi sündmusi. Lavastus on ka mõtteline järg Kruusvalli näidendile "Kustutage kuuvalgus".

Lavastaja Aleksander Eelmaa, kunstnik Liisi Eelmaa, valguskunstnik Priidu Adlas, helilooja Jaak Jürisson, osades Kaie Mihkelson, Garmen Tabor, Tõnu Oja, Pääru Oja ja Ursula Ratasepp. Salvestatud 2013. aastal Saueaugu teatritalus.