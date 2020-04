Portaaliteater | Adolf Šapiro lavastus "Nii see on (kui teile nii näib)"

Jätkame Tallinna linnateatri klassikaga. 2006. aastal jõudis vaatajate ette Adolf Šapiro lavastus "Nii see on (kui teile nii näib)", mis põhineb Luigi Pirandello näidendil. 2007. aastal pälvis lavastus ka linnateatri kolleegipreemia parimale kujundusele.

Loo tegevus toimub väikeses Itaalia linnakeses, kuhu on hiljuti kolinud keegi ametnik koos oma naise ja ämmaga. Mitmed tahud selle omaette hoidva perekonna elukorralduses köidavad aga naabrite uudishimu ja lõpuks on kohalik seltskond viimseni ärevusest haaratud, et nende "saladust" välja uurida. Intriigidemöllus ei saa lõpuks enam keegi aru, kes valetab ja kes räägib tõtt, või kas üheselt võetavat tõde üldse ongi olemas…

Lavastaja Adolf Šapiro, kunstnik Vladimir Anšon, kostüümikunstnik Kristine Pasternaka (Riia), muusikalised kujundajad Riina Roose ja Jaak Jürisson (külalisena). Osades Anu Lamp, Elisabet Reinsalu, Elmo Nüganen või Tõnn Lamp, Anne Reemann, Ursula Ratasepp või Külli Teetamm või Hele Kõrve, Rain Simmul, Epp Eespäev, Margus Tabor, Kalju Orro, Allan Noormets, Piret Kalda ja Andrus Vaarik.