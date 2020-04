Portaaliteater | Ingomar Vihmari lavastus "Kontakt"

2012. aastal esietendus Ingomar Vihmari lavastus "Kontakt", mille alguseks on Martin Alguse samanimeline näidend, mis võitis 2011. aastal New Baltic Drama näidendivõistlusel Eesti peapreemia.

Kuigi näiliselt elame pidevalt ühenduses olevas maailmas (mobiilid, internet), tajuvad paljud meie seast hoopis vastupidist üksindust, isoleeritust, kontakti puudumist. Tundub, et see pole probleem vaid kinniste eestlaste puhul, vaid laieneb ka üle vee ka teistesse Läänemere-äärsetesse riikidesse.

"Kontaktis" tõukavad juhuslikud kohtumised ja kokkupõrked Kopenhaagenis, Stockholmis, Helsingis ja Tallinnas tegelasi ootamatult iseendasse vaatama, endaga uuesti ühendust võtma ja avanema, et oma "kookonist" välja astudes eluga edasi minna. See on lugu universaalsest soovist olla ühenduses iseenda ja maailmaga.

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Ingomar Vihmar, kunstnik Illimar Vihmar (külalisena), valguse kujundaja Triin Suvi, video autor Kristo Viiding. Osades Kleer Maibaum-Vihmar (külalisena), Marta Laan, Maria Avdjushko, Ain Lutsepp, Jaan Rekkor, Märt Avandi, Kristo Viiding ja Martin Algus (külalisena).