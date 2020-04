Portaaliteater | Ain Mäeotsa lavastus "Peko"

2011. aastal esietendus Värska laululaval Ain Mäeotsa lavastus "Peko", mida mängiti kolmel järjestikusel suvel ning mida käis vaatamas ligi 19 000 inimest. Kuni 1. maini on "Portaaliteatri" vahendusel võimalik vaadata lavastuse salvestust, setokeelse teksti mõistmiseks on "Pekol" ka eestikeelsed subtiitrid.

"Peko" on seto ajaloo ja seto pärimuse teemaline muistne muinasrock, mis jutustab läbi ühe seto mehe loo pisikesest rahvakillust ja tema ellujäämispüüdlustest. Muistne rahvapärimuslik aines on segatud tänase päevaga, publiku ette jõudnud lavastust on kriitika nimetanud tugeva kunstilise mõjuga mitmekihiliseks tervikuks.

"Peko" teksti autor on Kauksi Ülle ning kaasautorid Ain Mäeots, Siret Paju ja Olavi Ruitlane. Lavastas Ain Mäeots ning nimiosa mängis Andres Mähar. Lavastuses osalesid ka ansambel Zetod, Pärimusteater "Taarka" noortestuudio ja laulukoorid. Kokku tegi lavastuses kaasa ligi 70 inimest.

Esimene vaatus:

Teine vaatus: