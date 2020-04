Hieronymuse tõlkekirjanduse sarjas ilmus Poola kirjaniku Witold Gombrowiczi teos "Ferdydurke"

"Ferdydurke" peategelane, kolmekümneaastane Jozio Kowalski tehakse vägisi koolipoisiks ning ta liigub läbi kooli, kostikoha ja maamõisa nagu Dante "Jumaliku komöödia" peategelane läbi põrgu, purgatooriumi ja paradiisi. "Ferdydurke" keskmes on inimese vormimise küsimus. Gombrowicz mitte üksnes ei märganud, et inimese elu on pidev võitlus loomaks omaenda vormi ja kaitsmaks end võõra vormi eest, vaid pani ka tähele, et vorm loob inimest samal määral kui inimene vormi; Gombrowicz on nimetanud seda protsessi "larhvi ette tegemiseks". 1937. aastal ilmunud "Ferdydurke" on Euroopa modernismi tähtteos – irooniline, satiiriline ja groteskne.

Witold Gombrowicz (1904–1969) on Poola kirjanduse suurkuju, eneseiroonilise ja modernse Poola vaimu kvintessents. Milan Kundera on teda kõrvutanud James Joyce'i ja Marcel Proustiga ning John Updike on nimetanud teda hilismodernismi üheks alustalaks. 1939. aastast kuni oma surmani elas ta paguluses.

Varem on eesti keeles ilmunud Witold Gombrowiczi essee "Päevaraamat", näidendikogu "Laulatus ja teisi näidendeid" ja jutukogu "Neitsilikkus ja teisi jutte". Kõik teosed on poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu.