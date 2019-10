Hieronymuse tõlkekirjanduse sarjas ilmusid Pablo Neruda armastusluuletused

Kirjastus Kaksikhammas andis tõlkekirjanduse sarjas Hieronymus väljas Palbo Neruda "Armastusluuletused", kuhu on kirjaniku kolm olulist luulekogu.

"Kakskümmend armastusluuletust" on Neruda kõige kuulsam luulekogu, mida tuntakse üle terve Ladina-Ameerika ja Euroopaski. Need kirglikud armupalangud pani Neruda kirja varases nooruses. Armastatu on sageli kättesaamatu ja suhe temaga ebakindel.

"Kapteni laulud" on seevastu kirjutatud hiljem, kaua kestnud rännakute ajajärgul. Siin on Neruda elus saabunud pöördepunkt pärast tutvumist kitarristi ja laulja Matilde Urrutiaga.

"100 sonetti armastusest" on autori kõige mahukam lembeluuletuste sari, mis valmis Isla Negra poolsaarel. See aeg oli Neruda elus kõige rahulikum ja turvalisem. Vabavärsilised sonetid hõlmavad laia meeleolude spektrit, kus võib kõrvuti leida raskemeelset süngust, lõbusat mängulisust, argiseid tähelepanekuid ja metafüüsilisi mõtisklusi.

Teose on tõlkinud Carolina Pihelgas. Varem on Hieronymuse tõlkekirjanduse sarjas ilmunud Hermann Brochi "Kuutõbised" ja Louis-Ferdinand Céline'i "Surm järelmaksuga".