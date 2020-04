Portaaliteater | Mati Undi lavastus "Vaimude tund Kadrioru lossis"

Mati Undi omapärase teatrietenduse aluseks on Gaston Bachelardi essee "Ruumi poeetika", mille läbivaks teemaks on maja ja ruumid selles majas. Lisaks Daamile ja Härrale, keda kehastavad Viire Valdma ja Guido Kangur, teeb etenduses kaasa ka kontrabassimängija Lea-Liisbet Peterson, kes tegi ise ka muusikavaliku. Kostüümikunstnik on Ene-Liis Semper. Režissöör Gerda Kordemets.

Lavastaja Mati Unt ütles 2000. aastal Päevalehele, et "Vaimude tund Kadrioru lossis" kujutab endast mõtisklust ruumi üle ja mitte ainult lossi, vaid ka muu ruumi ehk pööningu, nurkade, sahtlite ja alateadvuse üle. "Tegemist on jutuetendusega, mis ei püüdle olema puhevil või globaalne, vaid lihtsalt meeldiv õhtu pargis," lisas ta.