Portaaliteater | Jaak Printsi monolavastus "Kodumaa karjed"

Lähipäevil toome "Portaaliteatri" vahendusel vaatajate ette ka mõned NO99 lavastused, mille salvestused on ERR-i arhiivides olemas. Alustuseks 2015. aastal esietendunud Jaak Printsi monolavastus "Kodumaa karjed".

Öeldakse, et näitleja on ajastu lühikroonika. Täpselt seda ongi kriitiline standup "Kodumaa karjed". Jaak Printsi huulil, peas ja kehas kõnelevad tekstid viimasest 25 aastast. Spordikommentaarid, poliitikute kõned, lugejakirjad, reportaažid, laulud, loosungid, intervjuud, kuulutused, reklaamid, pealkirjad, hirmud ja õnned. Neis tekstides pole muudetud isegi komakohti. Kuid ometi on kõik teisiti.

Jaak Printsi soololavastus on emotsionaalne kokkuvõte häältest, millest moodustub nüüdisaegne Eesti inimene. Laval Jaak Prints, töörühm Eero Epner, Hendrik Kaljujärv, Kaarel Oja.