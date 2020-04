Portaaliteater | Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus "The Rise and Fall of Estonia"

2011. aastal müüs NO99 täis Nokia kontserdimaja saali, et tuua vaatajate ette Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus "The Rise and Fall of Estonia". Näitlejad kogunesid kontserdimajas, kuid etenduse alguses tõusid nad püsti ja kõndisid kaamera saatel NO99 teatrimajja, kus toimuvat vahendati saalisolijatele videona. Kuni 18. maini on võimalik videolavastust "Portaaliteatris" järelvaadata.

"The Rise and Fall of Estonia" on sümfoonia. Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus kõneleb Eestist, võttes kokku selle tõusud ja langused. Lavastajad, kes tõid välja "Ruja" ja "Ühtse Eesti", lõpetavad "The Rise and Fall of Estoniaga" oma Eestit käsitlevate lavastuste sarja. See on finaal. Ülev, hirmutav, haarav ja eepiline.

Idee, kontseptsioon ja lavastus Tiit Ojasoo ning Ene-Liis Semper, laval teater NO99 trupp ehk Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Mirtel Pohla, Jaak Prints, Gert Raudsep, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Sergo Vares.