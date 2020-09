"Kui inimesed saavad kokku ja ilma pretensioonide, kavaluse ning emotsionaalse altkäemaksuta omavahel räägivad, võib juhtuda elu," öeldakse lavastuse tutvustuses. "Seda ja teist, nii ja naa, tühja ja tähja, ja ometi tekib sellest vool, vool aga… Kuidas tõusta argisest kõrgemale, aga nii, et argine kaugele ei jääks? Kuidas vestelda korraga kõigest ja eimillestki? Millest me räägime, kui me räägime trennitegemisest ja tantsimisest, suhtlusest ja poeesiast, energiast ja atmosfäärist?"

Pika laua taha tühja ruumi on kogunenud seitse inimest, kes täidavad õhtu vestlusega, kord tõmbudes üksteisele lähemale, kord põrkudes ja eemaldudes.

"Nende olemise võlu ja valu ei peitu neis teemades, mis nad omavahel käsitlevad, vaid see sügavus ja ilu peitub selles, kuidas nad teineteisega on," rääkis Lagle "Aktuaalsele kaamerale".

Esmapilgul improvisatsioonilisena mõjuv kulg on lavastaja sõnul põhjalikult läbikomponeeritud tervik.

"See kõik on väga detailitäpne, improvisatsiooni oleme kasutanud selle saavutamiseks ja teemade avamiseks või materjali kogumiseks, aga see on kindlat struktuuri järgiv tervik, mida me püüame esitada," selgitas Lagle.

Minimalistlik lavakujundus toob esiplaanile sõna ja selle esitajad. "Kuna meie peaeesmärk on jõuda lähemale üksteisele, siis me proovisime sealt eemaldada kõik liigse, et jääksime meie – see seltskond, need inimesed ja õhkutõusuks kasutame luulet," ütles Lagle.

Lavastaja ja kunstnik on Lauri Lagle, helikujundaja Jakob Juhkam, valguskunstnik Siim Reispass, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra.

Laval on Mari Abel, Ingmar Jõela, Rasmus Kaljujärv, Jörgen Liik, Markus Truup, Marika Vaarik ja Katariina Tamm.

Etendused toimuvad septembris, oktoobris ja novembris Tallinnas Sakala 3 teatrimajas.