Pildid. Hea Sõna auhinna sai ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla

Tänavu tunnustas Eesti Naistoimetajate ühendus Hea Sõna auhinnaga ajakirjanik Eve Rohtlat, kes on olnud viisteist aastat ajalehe Sakala peatoimetaja ning viimased üheksa aastat vedanud ajakirja 60+.

Koroonaviiruse eksitamiseks anti auhind, Leonhard Lapini teose "Hea Sõna", seekord kätte vabas õhus: Kadriorus Luigetiigi saarel.

Eesti Naistoimetajate ühendus andis Hea Sõna auhinna välja neljateistkümnendat korda. Sellega tunnustatakse sisult ja vormilt hea sõna, südamesoojuse ja mõtteselgusega silma paistnud ajakirjanikku.

"Mind on elus tunnustatud küll, aga kolleegide hea sõna on kulda väärt. Kui saad kiita teistelt ajakirjanikutööd tundvatelt inimestelt, siis sellel kiitusel on eriline kaal," ütles Eve Rohtla.

Viljandist pärit Eve Rohtla töötas pärast Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala lõpetamist kümme aastat Eesti Televisioonis, olles tegev ka saatesarjade "Prillitoos" ja "Kaevutee" toimetajana. Tagasi kodulinnas, töötas ta Mulgi Raadio ja Mulgi Kuku uudistetoimetajana, 1995 siirdus aga päevalehte Sakala, mille peatoimetaja ta oli aastatel 1996-2011, kuni asus peatoimetama uut ajakirja 60+.

Eve Rohtla on teinud ajakirjanikutööd nii teles, raadios kui kirjutavas meedias, koostanud ja toimetanud raamatuid, olnud kaks korda pressinõukogu esimees: aastatel 2006–2008 ja 2012–2014. Aastal 2012 autasustati teda vabariigi presidendi Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Varasematel aastatel on laureaatideks pärjatud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja, Kaja Kärner, Tiina Jaakson, Gaute Kivistik, Piret Kriivan, Toivo Tänavsuu, Rainer Kerge, Rain Kooli ja Joonas Hellerma.