Lukas: raha Läänemere kunstisadama toetuseks on olemas ja ootab Pärnu poole saatmist

"Idee Läänemere Kunstisadama rajamiseks on inspireeriv ning Kultuuriministeerium toetab seda, pean kunstisadama arendamisel väga oluliseks sammuks, et Kultuuriministeerium suudab riigieelarvest tagada investeeringuraha objekti esimese etapi lõpetamiseks," selgitas kultuuriminister Tõnis Lukas ja kinnitas, et praegu on see raha olemas ja ootab Pärnu poole saatmist. "Ettepanekud, kuidas ühiselt edasi liikuda, oleme teinud ka sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogule."

Kunstisadama rahastamise eeldus avalikest vahenditest on, et kaasrahastajad Pärnu linn ja kultuuriministeerium kinnitavad finantsriskide analüüsi ja võimalikud tegevused nende maandamiseks.

Objekti haldamise võimekus peab säilima viie aasta jooksul pärast projekti lõppmakse tegemist. Samuti peavad kaasrahastajad heaks kiitma projekti meeskonna, kuhu peavad kuuluma suuremahuliste investeeringuprojektide elluviimise ning rahvusvahelise töökogemusega spetsialistid.