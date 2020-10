Vaba Lava uus lavastus uurib erinevusi vaese ja rikka vahel

Aastal 2018 elas absoluutses vaesuses 2,4 protsenti Eesti elanikkonnast ning suhtelises vaesuses 21,7 protsenti elanikkonnast ehk 284 300 eestimaalast. Lavastuse "Inimesed ja numbrid" tegijad tahavad teada, kes nad on, kus ning millistes tingimustes nad elavad ja kes on skaala teises otsas.

Lavastaja Birgit Landberg (Must Kast) kutsus endaga kaasa mõtlema VAT teatri dramaturgi Mihkel Seederi. Lavastuse sisu jaoks said nad vastuseid ka anonüümsest küsimustikust, mida inimesed veebis täita said. Nii sündiski algmaterjal, mida Vaba Lava väikeses saalis esimest korda näha ja kuulda saab.

"Lavastus lahkab probleeme, mis paratamatult tekivad ühiskonna statistilisel analüüsimisel. Statistika võib meile öelda, et 80 protsenti rahvastikust on oma eluruumi omanik, aga see arv üksi ei ütle meile midagi nende eluruumide kvaliteedi kohta," selgitas Landberg.

"Samuti suudab see läbi erinevate parameetrite öelda, milline on keskmise eestlase elu, aga statistika ei suuda kunagi ütelda, mis tunne on seda elu elada. Statistika võib öelda, milline on keskmine kodu, aga statistika ei suuda öelda, mis tunne on selles kodus olla või elada."

Lavastus "Inimesed ja numbrid" algab ja lõppeb Vabal Laval, ent lavastuse jooksul külastatakse ka nelja erinevat kodu Põhja-Tallinna linnaosas, igaüks neis esindamas erinevat statistilist elatustaset.

Lavastaja Birgit Landberg, dramaturg MIhkel Seeder (VAT Teater), kunstnik Illimar Vihmar, valguskunstnik Emil Kallas, laval Kaarel Targo, Märt Koik, Mihkel Kallaste, Karl Edgar Tammi. Nendega liituvad harrastusnäitlejad ja vabatahtlikud.