"Inimesed ja numbrid" laseb piiluda teiste rahakotti ja koduaknasse

Vaba lava väikesesse saali kogunenud publik jagatakse bussidesse, mis õhtu jooksul läbib nelja erinevat elamist. Korterite elanikud on kirjeldatavad statistiliste keskmiste kaudu. Lavastus aga uurib, mis on numbrite taga.

"Statistika võib arvesse võtta ühe muutuja või asja ja öelda täpselt, mis see keskmine on. Aga seda keskmist ei pruugi eksisteerida või see keskmine kunagi ei ütle, mis tunne see on. Ma otsin teed selle kodutunde juurde – mis lõhnad seal kodus on, kes seal kodus on, mis tunne on seal istuda," selgitas lavastaja Birgit Landberg.

Etenduse lõpus koguneb publik taas Vaba Lava väikeses saalis, kus tehakse esimesed kokkuvõtted nähtust ja muljetest.

"Sattusime väga erinevatesse kohtadesse, vastandid on väga suured," rääkis lavastuse külastaja Liisa. "Kui me räägime vaesemast kohast, siis need lõhnad või visuaalsed ebameeldivused või kui on rikkam, selles pole midagi üllatavat aga samas on hea näha ka selliseid igapäevaseid asju

"See, kas jood kraanivett või kallist pudelivett sõltub sinu sissetulekust ja palju oli šokeeritud olemist sellest, kui vähesega mõned inimesed peavad toime tulema ja mis tingimustes elama. Kogemus oli ehe. Ma kahetsesin, et ma enne pead pesin, sest nüüd juuksed haisevad. Aga keskkond oli loodud väga ehe," sõnas Eve.

"See oli ehmatav, kus ma just käisin ja väga mõtlemapanev, et ma ei teadnud, mida ma siia kogema tulen. Nüüd lähen pea mõtteid täis minema, et tuleb olla tänulik ja rahul sellega, mis sul on, mitte sellega mida sul ei ole," rääkis Mirell.

"Kui statistika hakkab liigitama, siis see kventiil, kuhu sa kuulud, tundub sulle omane – su sõbrad on seal ja sa arvad, et kõik elavadki nii nagu sina elad, tekib selline mull. Kes on vaesemad, need on laisad ja ise süüdi või kes on rikkamad, on midagi varastanud ja ebaausalt saanud oma jõukuse – reeglina see ei pea paika. Ses mõttes oli tore käia, tunnetada ja haista nende esemete kaudu seda, et me kõik oleme inimesed," ütles Allan.

Lisaks kolmapäeva õhtusele etendusele mängitakse lavastust Vabal Laval veel kuus korda novembrikuus.