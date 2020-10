Seekordse festivali keskse telje kujundavad Beethoveni klaverikontserdid Eesti juhtivate klaverikunstnike esituses. "Beethoveni looming vajab kogu aeg taasmõtestamist nii interpreetide kui ka kuulajate poolt, selles ongi interpretatsioonikunsti iva. Muusikateosed elavad ettekannetes, aktiivses suhtluses publiku ja interpreedi vahel. Sellist tiheda kavaga Beethoveni ja pianismi kooslust ei kuule sageli, tõotab tulla intensiivne elamus," lubab festivali kunstiline juht Sten Lassmann.

Festivali avaõhtul, 16. oktoobril astuvad Estonia kontserdisaalis koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga üles Age Juurikas ja Maksim Štšura, dirigeerib Vello Pähn. Pühapäeval, 18. oktoobril on solistideks Irina Zahharenkova ja Ralf Taal, kaastegev on Tallinna Kammerorkester Kaspar Männi juhatusel. Festivali lõppakordiks 23. oktoobril on pianistide Sten Lassmanni ja Sten Heinoja kontsert, saatjaks Eesti Sinfonietta (kontsertmeister Johannes Põlda).

Tänavu on festivali programmis ka kolme eri vanuses ja erineva taustaga tipp-pianisti sooloõhtud: esinevad Pietro de Maria (Itaalia), Yeol Eum Son (Lõuna-Korea) ja Lucas Debargue (Prantsusmaa). Tähelepanu, kavas on toimunud muudatus! Varem välja kuulutatud festivali neljas väliskülaline Nikolai Demidenko (Venemaa) ei saa tervislikel põhjustel osaleda, tema asemel astub soolokontserdiga üles Irina Zahharenkova, tuues publikuni Beethoveni kolm viimast klaverisonaati.

Lassmanni sõnul sai külalisesinejate valikul määravaks nende eriilmelisus. "Imponeerib just see, et nad esindavad eri põlvkondi. Igal õhtul erinev interpreet, see tekitab tihendatud mulje ja võrdlused, mida iga kuulaja saab tunnetada. Need võimenduvad, intensiivistuvad, andes kuulajale mõnes mõttes muusikalise erikursuse ja esteetilise laengu, mis paigutab paljud hilisemadki muusikalised elamused mingile skaalale," rääkis Lassmann.

Festivali programmi mahub ka maestro Rein Rannapi uue plaadi "Ikka ja alati" esitluskontsert laupäeval, 17. oktoobril Estonia kontserdisaalis.

Klassikaraadio teeb otseülekande kõigist Beethoveni klaverikontsertidest ja Lõuna-Korea pianisti Yeol Eum Soni autoriõhtust.

