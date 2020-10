Produtsent James Blake andis välja uue lühialbumi "Before", mis on muusiku sõnul austusavaldus Londoni klubikultuurile.

James Blake kinnitas pressiteates, et värske lühialbumi neli lugu väljendavad tema igatsust tantsupõranda järele. Kuigi viimastel aastatel on Blake teinud koostööd mitmete tuntud popartistidega, siis oma karjääri alustas ta just tantsmuusika produtsendina. 2010. aastal ilmus tal R&S plaadifirma alt "CMYK EP" ja Hessle Audio alt lühialbum "The Bells Sketch".

Lisaks uuele lühiplaadile "Before" avaldas James Blake hiljuti ka uusversiooni Frank Oceani loost "Godspeed", mis kogus TikTokis üle viie miljoni vaatamise. Samuti andis Blake aasta algul välja singlid "Are You Even Real?" ja "You're Too Precious".

Kuula albumit: