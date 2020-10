Ühisluuletus Türilt. Kuidas hoida teist

Aluseks oli koolikiusamine, kuid inspiratsiooni saadi ka August Kitzbergi "Libahundist", mida 9. a klassi õpilased olid koos kirjandusõpetaja Anneli Talvistega käsitlenud.

Imbi Paju ütles, et selline koosmõtestamine, heade sõnade kasutamise julgus, selle ühisloominguks muutmine, mis lõpeb alati väikse luuleteatriga, õpetab ja motiveerib õpilasi end väljendama nii poeetiliselt kui argipäevas ning julgustab lapsi üksteist rohkem hoidma ja õlatunnet näitama.

Pärast luuleteatrit sai sõna publikuks tulnud Türil mitmete uuenduslike projektidega tegelev arst ja neuroloog Maarja Brause, kes kinnitas lastele, et head sõnad ja toetav omavaeheline suhtlus on hea vaimse tervise aluseks ja lisas, et etteaste oma siiruses tõi talle pisarad silma.

Türi Põhikooli 9. a klassi ühislooming:

"Kuidas hoida teist"

Mu süda on soe,

näen su valu.

Jaga oma muret,

sa üksi ei ole.

Kōige vōimsam jōud on armastus,

mis teeb kōik terveks.

Elus ongi raskeid aegu,

tihti sügisel, vihmastel päevadel.

Kui sa hoiad teisi,

hoitakse sindki.

Kui näed sōpra hädas,

küsi: " Aidata saan sind?"

Kui päev on läinud halvasti,

siis ära loobu naeratamast.

Kui tunned end üksildasena,

siis tea, sa pole üksi.

......

Ära tõuka, lükka, nügi

nii ei löö sa elus läbi.

Kui sul on mure, siis tea -

ma olen sinuga.

Tule, mu sõber,

meil terve elu elada!

Julge olla õnnelik,

nii tuleb parem tulevik.

Hoia ennast, hoia teist,

ei kõrvale jää keegi meist!

Sa proovi teist ka aidata,

ei ole ilus laimata.

......

Tule minu juurde sööma.

Ära sõbrale selga pööra.

Kui sa sõpra hädas märkad,

siis ütle:

"Luba, sind ma aitan!"

..........

Silmasin sind kaugelt.

Kogu jõud mus rauges,

et saata mōte sinuni

ning rahu jõuaks minuni.

Sulle lähemale liigun

nagu edasipüülik tigu,

et sulle teada anda:

üksildus pole sulle kanda.

Sa ei pea enam kartma,

et masendus sind hakkab matma.

Hakkama sa saad,

kuni me sõprus katab maad.

Ma ei jäta sind kunagi üksi.....

......

Hoia ennast,

hoia teisi.

Peatu korraks,

seisa veidi.

Naudi sügisesi lehti,

karged külmad veel ei kehti.

Enda embusesse võtaks

kallima

ja koos me tõttaks.

Maha jätaks suve sooja,

viimset korda päikselooja.

Oleme koos,

ma hoolin sinust.