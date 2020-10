Vanemuise sümfooniaorkestri uus kontserdisari annab avalöögi

Kontserdi idee on tutvustada Vanemuise sümfooniaorkestri nägu, mis etendusi andes ei pruugi hästi esile tulla. "Lisaks hooaja ava- ja lõppkontserdile soovime publikule pakkuda teistsugust formaati, kus saaks oma silma ja kõrvaga näha ja kuulda, milline Vanemuise sümfooniaorkester oma olemuselt on," sõnab kontserdisarja idee autor, Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.

Kontserdisarja üks eesmärk on anda võimalus muusikutele esineda nii individuaalselt kui kammermuusika vormis. Seetõttu on kontsertide kavva valitud teoseid, mis nõuavad orkestrantidelt solisti rolli astumist.

Esimesel kontserdil 17. oktoobril kell 17 kuuleb Vanemuise orkestri kolme arvukamat pillirühma: puupuhkpillid, vaskpuhkpillid ja keelpillid. Ette kantakse Antonín Dvořáki "Serenaad puupuhkpillidele", Tielman Susato Süit renessansstantsudest ja Richard Straussi "Metamorfoosid".

Löökpillirühm esitab Nebojša Živkovići Trio per Uno 1. osa, kus kõik interpreedid on koos ühe instrumendi, suure trummi kallal. Risto Joost toob välja, et see on kindlasti üks eredamaid löökpillinumbreid, mis läbi aegade loodud.

Lisaks traditsioonilistele sümfooniaorkestri paladele mängitakse veidi kergemas võtmes lugusid. Nii esitab vaskpilliansambel Chris Hazelli teose "Three Brass Cats", mis on mõeldud neile, kes klassikalise muusikaga sina peal ei ole.

Uue kontserdisarja teeb eriliseks see, et taolist formaati, kus kontserdil esitavad lugusid ühe sümfooniaorkestri neli eri pillirühma, pole viimastel aastakümnetel Eestis kasutatud.

Järgmine kontsert toimub Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis 28. novembril kell 16.