Ülle Kaljuste: mind ja Ita Everit liidab uudishimu ja kirg

"Mõnes mõttes on meil Ita Everiga sama maitse," oletas Kaljuste Everi valiku peamist põhjust sõrmuse edasi andmisel. "Meile mõlemale näiteks meeldib, kui materjalis on kirglikkust, tundeid ja konflikti. Alati, kui me kokku saame või helistame, on Ita Everi põhiküsimuseks, kas sul on midagi ninnakargavat rääkida? Teda huvitavad inimesed, kes kuskil midagi tegi või ütles," iseloomustas Kaljuste Everi igikestvat uudishimu.

"Ita Ever on elu aeg teatrisse tööle igatsenud neid õigeid mehi — neid, kellel on välimust, kellel on mehelikkust," rääkis Kaljuste. "Sellised mehed on Ita jaoks olnud Rein Aren, Aarne Üksküla, Einari Koppel vast," lisas ta.

Kaljuste rääkis, et tema jaoks on kõige "ninnakargavamad asjad" olnud need, kus ta on pidanud ennast ületama. "Näiteks "Minu oivaline lahutus", kus tegin tund ja nelikümmend minutit monotükki, oli minu jaoks kindlasti eneseületus," arvas Kaljuste.