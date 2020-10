"Tilda ja tolmuingel" sai balletiks

Üheksa-aastase Tilda ja tema tolmust koosneva sõbra seiklused koos raamatule loodud Takinada imeilusate illustratsioonidega on saanud lasteballetiks, millele on muusika kirjutanud Vaiko Eplik.

Tilda isa on surnud ja emal pole aega ega tahtmistki lustakaid ja rõõmsaid asju teha. Nii sünnibki pööningutolmust maagiline olend, kes lendab sisse Tilda aknast. Vahel lihtsalt juhtub, et me unustame muretsedes tähtsaid asju, selliseid, mida igal juhul mäletama peaks. Tolm ja väikesed tolmuinglid on aga alati olemas olnud ja mäletavad kõike!

Kulgevad sündmused on kohati jaburad, naljakad, kurvad, sentimentaalsed, aga alati leidub murdepunkt, kus näeme tegelaste sisemist avanemist, unustusse vajunud mälestuse või oma mina leidmist.

Lavastaja-koreograaf Mare Tommingas ütles, et Irina Šabarova illustratsioonid raamatule ja Kivirähki värvikas tekst annavad lavastusmeeskonnale võimaluse lahenduste otsinguil avada mitmeid uksi.

"On ka uksi, mille taga me endi mälestused luku taga on olnud ja nüüd lavastamise käigus sealt välja tahavad tulla," rääkis lavastaja. "Ja Vaiko Eplik näiteks avastab tantsumaailmale muusika loomisel tihti üllatavaid ja ootamatuid asju ning Taavi Varmi fantaasiarikkad videoinstallatsioonid annavad lavastusele oma lisaväärtuse."

Osades on Miina Eliise Luts või Jette Pruulmann, Gerardo Avelar või Gus Upchurch, Vanemuise balletiartistid ning Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilased.