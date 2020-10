Mare Tommingas balleti "Tilda ja tolmuingel" tööprotsessist: fantaasia muudkui lendas

Vanemuise väikses majas jõudis publiku ette Andrus Kivirähki raamatu ainetel loodud Mare Tommingase lavastatud lasteballett "Tilda ja tolmuingel". Viimane tunnistas, et tööprotsessi käigus tuli ideid aina juurde, mistõttu on balletis palju sellist, mida raamatus ei ole.

Kivirähki kirja pandud nähtamatud tolmuinglid kannavad endas kõiki maailma mälestusi. Üks just selline olend lendab üheksa-aastase Tilda magamistuppa ning alguse saab kivirähklikult vaimukate, ent tõsiste sündmuste jada.

"Me pigem lugesime ridade vahelt ja kahjuks kujunes tööprotsess selliseks, et fantaasia muudkui lendas ja ideid tuli juurde. Seega on seal kindlasti palju seda, mida raamatus ei ole. Aga see ei tähenda, et see oleks teine lugu," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja-koreograaf Mare Tommingas.

Tilda isa on surnud ja emal pole aega ega tahtmistki midagi lustakat ja rõõmsat teha. Uus tolmust sõber toob neile tagasi unustusse vajunud mälestused isast. Siis aga ohustab tolmuingleid leiutaja Ragnarson, kes oma supertolmuimejaga tahab maailmas pühkida kogu tolmu. Tilda ja sõbrad asuvad temaga võitlusesse.

Lavastaja sõnul on loo keskne teema hoolivus ja märkamine, mida võiksid meelde tuletada nii lapsed kui ka täiskasvanud.

"Kui me ei taha rääkida teemadel, mis on lapsele olulised ja mitte ainult lapse ja vanema vahel, vaid üldse inimeste vahel. Kui me unustame ära mineviku, mälestused, kui raamatu vahele jäänud foto kaob võib-olla prügikasti. Enne võiks mõelda, mis selle foto taga oli," sõnas Tommingas.

Spetsiaalselt balleti jaoks valminud Vaiko Epliku muusikat kirjeldas lavastaja järgmiste sõnadega: eklektiline, segane, hull ja futuristlik, ent armas.