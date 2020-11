Ilja: Maatenil on muusikaline kõrgharidus, aga ta on ka tugev majandusmees

Ivari Ilja kinnitas, et Estonia uue juhi otsimise protsess oli küllaltki pikk. "Valimine toimus kolmes voorus," selgitas ta ja mainis, et Ott Maaten suutis nõukogu liikmeid veenda selles, et ta on kõige õigem kandidaat Estoniat juhtima.

"Sedavõrd keeruka asutuse juhtimises vajab inimene erinevaid kompetentse, aga Ott Maateni puhul on eriti õnnelik kokkusattumus, sest tal on muusikaline kõrgharidus ja samas on ta väga tugev majandusmees," sõnas ta ja mainis, et Maaten on juhtinud mitmeid keerukaid ehitusprojekte, olnud vägagi soliidse eelarvega asutuse finantsdirektor ja tegutsenud ka erasektoris. "Just mitmekülguses annab talle eeldused olla suurepärane rahvusooperi juht."

"Kõige tähtsam on ikkagi see, et teater toimiks edukalt ning et kunstiline tase oleks kõrge ja tõuseks," tõdes Ilja ja lisas, et hetkel on väga keeruline öelda, kuidas Ott Maaten täpselt teatrit juhtima hakkab ja kuivõrd ta sekkub kunstilistesse küsimustesse. "Kindlasti on väga oluline peadirektori ja loomingulise juhi koostöö, ka selles mõttes on oodata positiivset arengut."