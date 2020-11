Ott Maaten: tahan, et edaspidi pääseks taas esile Estonia kunstiline kollektiiv

Rahvusooper Estonia nõukogu valis 18 kandidaadi hulgast teatri uueks peadirektoriks Ott Maateni, kes märkis "Aktuaalses kaameras", et tahab, et edaspidi oleks Estoniast rääkides taas esil kunstiline kollektiiv.

Millega te tänase Estonia puhul rahul olete ja millega mitte?

Ma ei saa minna nii detailidesse, et hakata kohe rääkima konkreetsetest tegevusplaanidest. Aga eks mul on kahju, et kõik need hiljutised sündmused on andnud halba aurat kogu Estonia kollektiivile, mis ei ole eriti õiglane ega õigustatud. Ma tahan, et edaspidi kindlasti pääseks taas esile kunstiline kollektiiv – kunstiline juht, rahvusballeti juht, koor, orkester, solistid ehk kõik need, kes loovad igapäevaselt professionaalselt sisu, milleks rahvusooper on ellu kutsutud.

Estonia teatri uus peadirektor Ott Maaten. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kui teie töös muusikaakadeemias üks oluline versapost oli kontserdimaja valmimine, siis mis oleks Estonias üks teie peamistest suurtest eesmärkidest?

Oma visioonis ma valdavalt kirjeldasin kahte suurt eesmärki. Esimesena rahvusvahelise kultuurikoostöö laiendamist, mis praegu selles COVID-19 kontekstis tundub veidi imelikuna, aga me tihti Eestis alahindame suuremahulisi kultuurivahetusprojekte. Neid on toimunud läbi aegade, need on olnud läbi aegade väga vajalikud ja on olnud alusraamistik kõikidele riikidevahelistele teistele majanduslikele ja isikutevahelistele suhetele. Selles mõttes võiks rahvusooper olla kindlasti eestvedaja.

Estonia uus peadirektor Ott Maaten. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Aga mis on need esimesed praktilised sammud, mis te tegema hakkate?

Samuti tahtsin rääkida visiooni teisest punktist, et kindlasti tuleb kohe ja kiirelt keskenduda rahvusooperi hoone problemaatikale. See kena ja Eesti rahvale südamelähedane Estonia hoone on nüüdseks 100 aastat vana ja tänapäevases mõttes ja muusikateatri vajadustele siiski mittevastav. Seega peaksime kiiresti edasi liikuma uue hoone temaatikaga. Aga selleks, et seda teha, peame ära määratlema, kuhu see lõpuks sünnib, et liikuda edasi järgmiste teemadega, mis nõuavad aega. Ääretult palju aega, enne kui asi läheb reaalseks ehituseks. Meil oleks detailplaneerimine, arhitektuurikonkurss, projekteerimine jne.

Maaten asub ametisse 1. jaanuaril 2021 ning temaga sõlmitakse leping 3 +2 aastaks.