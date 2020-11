Muusikali "Nunnad hoos" lavastaja: ühe tegelase asemel on peaosas Vanemuise ooperikoor

"Nunnad hoos" räägib loo show-tüdruk Delorisest, kes näeb pealt mõrva ja seejärel tunnistajakaitse programmi läbi kloostrisse varjule satub. Seal paneb ta teised nunnad endaga koos laulma ja korraldab nii paraja segaduse.

Alan Menkeni muusika on segu gospelist, diskost ja soulist. Selleks, et Vanemuise ooperikoor võimalikult gospelilikult kõlaks, töötas kooriga Londoni hääleseadja Ian Nicholson, kes lavastuse muusikajuhi Taavi Kulli sõnul neile väga abiks oli.

"Ooperikoor tõepoolest laulab homme [laupäeval – toim] Puccinit, ülehomme [pühapäeval – toim] Lehari. Diapasoon, mida lauldakse, on väga lai," kirjeldas Kull "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga muusikalil, mida me teeme, on omamoodi mõistlikud professionaalse tegemise aluseks olevad reeglid. Ja meil oli võimalus neid õppida, praktiseerida, neid harjutada ja kõigi jaoks, kes siia tulevad ja seda kuulevad seda, võiks see vahe olla selgelt tajutav," lisas Kull.

Lavastaja Samuel Harjanne on Eesti muusikalipublikule tuttav ajast, kui lavastas Vanemuises muusikali "Hüljatud".

"Oli suur rõõm siin töötada ja kui mind tagasi kutsuti, olin loomulikult kohe nõus. Ma olen väga õnnelik, et me oleme selle lavastusega nii kaugele jõudnud. "Nunnad hoos" on lõbus väljakutse, siin on nii palju positiivset energiat ja ma olen väga elevil, et saan seda lavastust teha," märkis Harjanne.