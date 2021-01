ERM kutsub üles malemängu jäädvustama

Malepäeva jäädvustamiseks tuleb leida üks malehuviline, teha partii ning salvestada see fotona. Oodatud on ka kõik fotod, mis on tehtud sel päeval kasvõi üksi või arvuti vastu maletades.

Paul Kerese 100. sünniaastapäeva puhul viis aastat tagasi kutsus ERM inimesi sedasama tegema. ERM-i pildiaita laekus 184 fotot üle terve Eesti ja mõned ka piiri tagant. Piltidel oli näha malemänguhoos naabreid, lapsi, peresid ja vanaisasidki, kes näitavad lapselastele esimesi käike.

Pildid malemängust tuleks teha just neljapäeval, kuid ERM-i pildiaita kampaaniasse "Maleta naabriga" saab neid üles laadida kuni 1. aprillini. ERM soovitab enne üle vaadata pildiaidas fotodele seatud parameetrid ja üleslaadimise tingimused. Kui juhtub, et täna pildi tegemiseks aega ei ole, ootab muuseum ka hiljem tehtud fotosid.

Parimad ja erilisemad malehetked valib välja žürii aprillikuu jooksul. Rohkem infot saab ERM-i kodulehelt.