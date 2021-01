ERM-i püsinäitus avatakse kolmeks kuuks tasuta

ERMi direktor Alar Karis ütles ERR-ile, et see idee on tegelikult juba aasta vana. "Sellest ma rääkisin juba 2020. aasta jaanuaris, et meie püsinäitus, mis kajastab Eesti kultuuri lugu eelajaloost tänapäevani välja, võiks olla inimestele tasuta," selgitas ta ja mainis, et nad ei pea silmas, et tasuta võiksid olla ka vahetuvad näitused, vaid ainult püsinäitus.

"Me tegime eelmisel aastal arvutused ja rahaliselt tähendab see umbes 200 000 kuni 300 000 eurot," sõnas ta ja mainis, et kui kultuuriministeerium neid toetaks, siis on see ikkagi raha, mis tuleks näitusele tagasi. "Ka meie püsinäitus on üles ehitatud niiviisi, et mingid osad siin pidevalt vahetuvad."

"Sõltumata sellest, kas valitsus nii kiiresti raha leiab, alustame me 2. veebruaril pilootprojektiga ning teeme püsinäituse kolmeks kuuks tasuta lahti," kinnitas Karis ja rõhutas, et nad analüüsivad selle valguses, milline on nende külastajate käitumismuster.

"Praegu maksab kogu maja pilet 14 eurot, püsiekspositsooni hind 10 eurot, seega läbi selle läheb ikkagi teatav rahaline ressurss kaduma, aga ma usun ka seda, et kui inimene juba siia majja on tulnud ja ta saab püsinäituse tasuta, siis ikkagi isu kasvab ja ta võtab pileti, et vaadata teisi näituseid," tõdes ta.

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ütles, et idee tasuta riigimuuseumitest on ka varem kõne all olnud, kuid sel aastal on prioriteedid mujal. "Ühest vastust, et teha ERM-i külastamine tasuta, praegu laual ei ole, aga võimalus, et noored võiksid saada nii Eesti rahva muuseumi kui ka teisi kultuuriasutusi külastada, on kaalumist väärt."

Samuti usub Sits, et 2021. aastal läheb kultuuriasutuste puhul põhirõhk ikka sinna, et erinevaid asutusi üldse elus hoida. "Muuseumi valdkonnas tooksin ikkagi esile ka selle, et väga suur investeeringuvajadus on ka pärandihoidlal, et kogud oleksid hoitud, digiteeritud ning läbi selle ka digitaalselt kättesaadavad."