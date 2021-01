Eesti rahva muuseum andis välja fotoalbumi uurali rahvastest

Eesti rahva muuseum andis välja fotoalbumi "Rahvas – see tähendab inimesi. Soomeugrilased ja samojeedid vanadel etnograafilistel fotodel", kuhu on jõudnud suur hulk enamasti avaldamata pilte. Raamat on sissejuhatuseks veebruaris ERM-is avatavale näitusele ning sel aastal Eestis toimuvale soome-ugri maailmakongressile.