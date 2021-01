Filharmoonia kammerkoor salvestab plaadifirmale BIS Records Rahmaninovi muusikat

Kaspar Putninši juhatusel plaadistatkse seekord Sergei Rahmaninovi a capella vaimuliku muusika suurteost "Püha Johannes Kuldsuu liturgia". 1910. aastal kirjutatud teos ei meeldinud tolleaegsetele kirikuisadele, kes leidsid, et võimas muusika domineerib liturgilise sisu üle.

Teos vajus pärast esmaesitust unustusehõlma ning taasavastati aastakümneid hiljem. Nüüd peetakse seda üheks 20. sajandi võimsamaks kooriteoseks. Salvestuse helirežissöör on Jens Braun produktsioonifirmast Take5, kes teeb Kammerkooriga koostööd neljandat korda.

"Siin on hea segu noortest häältest ja sügavamast häälematerjalist, siin on olemas loomulik kõlavärv, mis ei mõju kiledalt. On võimalus laulda väga vaikselt ja kui jälgida kohti, kus madalad hääled vaikivad, seda peab igas kooris valvama, siis siin see töötab suurepäraselt," rääkis Braun "Aktuaalsele kaamerale".

Brauni sõnul aitab siin kaasa akustika, mis kroonib kõike loomuliku järelkajaga.

Putninš märkis, et see muusika nõuab koorilt kõiki põhilisi tehnilisi oskusi, head kõla, võimekust pidada välja pikki imelisi romantilisi või postromantilisi muusikalisi liine ja kõlarikkust.

"Kuid kõige tähtsam on teadlik esitus, mida see muusika nõuab. Sa pead täpselt teadma, mida teed, mida nõuab tekst, kontekst ning teksti ja muusika taha peidetud sümboleid," selgitas ta.