Disney+ voogedastusplatvorm võib sel aastal tulla ka Eestisse

Singapuri jõuab Disney+ 23. veebruaril, sealt edasi laienetakse Ida-Euroopasse, Lõuna-Koreasse ja Hong Kongi.

Disney+ on voogedastusplatvorm, mis käivitati 2019. aasta novembris USA-s. Sealt saab näha nii klassikalisi Disney animatsioone kui ka näiteks Marveli, Lucasfilmi ja National Geographicu toodangut. Sinna alla kuulub näteks "Tasujate" sari, "Tähesõdade" sari, "Must Panter", "Hamiltoni" filmiversioon ja muud.

Viimase aasta kõige suurem hitt on "Tähesõdade" universumisse kuuluv sari "The Mandalorian", mis on jõudnud kahe hooajani ning on Disney+ toonud miljoneid uusi tellijaid.

Sealjuures on Disney teiste voogedastusplatvormidega lepinguid lõpetamas, mis tähendab, et mõne aja pärast ei saa Disneyle kuuluvaid filme ja sarju enam teistelt sarnastelt patvormidelt näha.

Muuhulgas otsustas Disney 2020. aasta veebruaris animafilmi "Mulan" mängufilmiversiooni esilinastuse teha Disney+ platvormil, kuigi maksta tuli selle eest eraldi. Riigid, kus Disney+ veel saadaval ei olnud, said filmi näha hiljem kinodest.

Eelmise aasta detsembris oli Disney+ platvormil kasutajaid peaaegu 87 miljonit. Netflixil seevastu näiteks 195 miljonit, kuigi Neflix on oma teenust pakkunud oluliselt kauem.