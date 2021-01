Talvejazzil on fookuses Eesti ja rahvusvaheliste artistide koostööd

Talvejazzi fookuses on sel aastal Eesti ja rahvusvaheliste artistide koostööd ning uued heliloojad-arranžeerijad. Märtsis toimuval Talvejazzil, mil tähistatakse ka frankofoonia kuud, on Eesti muusikute partnerid tänavu peamiselt prantslased.

Prantsuse kitarristi ja helilooja David Chevallier Trio ning jazzitalent Anett Tamme esitatavad "Ophelia lauluraamatu" lood on inspireeritud Shakespeare'i "Hamletist", kuid tsükli fookuses on Ofelia kui naiselikkuse sümbol.

Esmakordselt jõuab Eestisse prantsuse bassist Hadrien Feraud, kes on kontserte andnud ja salvestanud kümnete maailma jazzitippudega, ning pikaajaline koostöö seob teda John McLaughlini ja Chick Coreaga. Tema partneriks on rahvusvaheliselt hinnatud pianist Holger Marjamaa. Kontserdil tulevad esitusele nii muusikute soololood kui ka ühised seaded.

New Wind Jazz Orchestra alustab oma kolmandat kontserdihooaega värske kavaga "Uued loojad, uued tuuled". Talvejazzi kontserdiks valmisid kümnel autoril, kellest tervelt seitse on naised, uued kompositsioonid, mille esmaettekanded toimuvad Talvejazzi kontserdil. Noore kollektiivi eesmärk on jõuda rahvusvahelisele tasemele, tutvustada Eesti muusikat ja muusikuid ning osaleda festivalidel ja konkurssidel üle maailma.

TALVEJAZZ 2021 kava:

N 4.03 kell 19.00 Philly Joe's jazziklubi

R 5.03 kell 19.00 Viljandi Pärimusmuusika keskus

David Chevallier Trio feat. Anett Tamm (Prantsusmaa-Eesti)

L 6.03 kell 17.00 Kumu auditooriumis

Holger Marjamaa & Hadrien Feraud (Eesti-Prantsusmaa)

P 7.03 kell 18.00 Kumu auditooriumis New Wind Jazz Orchestra "Uued loojad, uued tuuled"