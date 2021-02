Galerii. Mart Vainre uue näituse teosed sündisid tehnoloogiaga kahas

Mart Vainre maalid on sündinud inimese ja tehnika vahelisest dialoogist, vaidlusest ning sünergiast. ARS-i maja Showroom galeriis on eksponeeritud teosed on saanud alguse kunstniku käest tulnud impulsist, mida tehnoloogia edasi arendab ja võimendab, muutudes nii võrdseks kaasautoriks.