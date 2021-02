Žürii sõnul on 145 abstraktsest figuurist koosnev võidutöö veenev nii kontseptuaalselt kui ka kunstilise üldistuse poolest. Installatsioon kasutab hästi ära ruumi potentsiaali, võluvust lisab teose etteaimatava algus ja lõpp-punkti puudumine. Koloreeritud marmorbetoonist ja vesiklaasiga viimistletud teos on kantud kokkutulemise ja koosolemise ideest.

Autorite sõnul sai kavand "Kärajad" algtõuke ühest varasemast projektist, kus loodi kompositsiooni miniatuursetest arhitektuursete makettide juures kasutatavates figuuridest. "Sellest tekkinud kogunemise ja suhtluse vaatlemine hoopis teisest perspektiivist kõnetas meid, idee edasiarendus sobitus hästi riigimaja kontseptisooni ning sellega, mida olime Raplamaa kohta välja uurinud," sõnas Margus Tammik.

Eva Unt lisas, et kärajad, mille korraldamist Raplamaal kirjeldab isegi Liivimaa kroonika, on ilus sümbol demokraatiale, inimese võimalusele ise otsustada ning ideele, et koos ollakse tugevamad kui üksi. "Suured ja väikesed mänguliselt kokku laotud tegelased, kes esmapilgul tunduvad erinevad, kuid on pärit samast nn algkoodist, kogunevad kärajateks, geomeetrilisteks vormideks lihtsustusid tegelased riigimajade visuaalse indentiteedist mõjutatuna, värvigamma lähtub aga Raplamaa rahvariietest," lisas Unt.

Teise koha pälvis Maret Sarapu klaaspannoo "Köitev". Kolme kihti lehtklaasi ja peeneid klaasgraanuleid kokku sulatades on saavutatud põhjamaiselt karge, samas ajatu ja halli seinaga sulanduv tundlik teos.

Maret Sarapu "Köitev" Autor/allikas: Riigi Kinnisvara

Kolmanda koha sai Vergo Verniku Raplamaa loodusest inspireeritud alumiiniumist pannoo "Keset soid ja metsi". Teose ajatu vormikeel suhestub 1974. aastal rajatud Rapla riigimaja hoonega.

Vergo Verniku "Keset soid ja metsi" Autor/allikas: Riigi Kinnisvara

Lisaks märkis žürii ära Liisa Kruusamägi ja Taavi Tulevi inimnäolise ning avastamisrõõmu pakkuva maali "Koosolek".

Liisa Kruusamägi ja Taavi Tulev "Koosolek" Autor/allikas: Riigi Kinnisvara

Konkursi žüriisse kuulusid žürii esimees hoone rekonstrueerimisprojekti sisearhitekt Kristiina Kuus, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Kaido Ole ja Merle Kannus, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Karin Vicente ja Risto Paju, Riigi Kinnisvara esindajad Kärt Vabrit ja hääletusõiguseta tehniline ekspert Krista Ninaste.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 45 200 eurot. Installatsioon "Kärajad" valmib selle aasta sügisel.