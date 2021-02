Värske artist Khris avaldas debüütsingli "You Are Free"

Laulja ja laulukirjutaja Khris-Marii Palksaar avaldas artistinime Khris alt debüütsingli "You Are Free".

Popi, disko ja R'n'B-ga segunenud maastikul helisev singel "You Are Free" keerutab ümber vastakate tunnete. "See lugu maalib pildi iseseisvumisest ja saabunud kergendustundest, mis järgneb ebamugavast ja pingelisest olukorrast vabanemisele. Teisalt võib vabanemine vahel ka kaotusena tunduda ning endaga hoopis igatsust kaasa tuua," arutleb Khris.

Loo on produtseerinud Taavi Paomets (Avoid Dave, DeLulu) ning kaasautoriks ja -produtsendiks on muusik Anett Tamm, bändi Alfa Collective'i eestvedaja. Singliga ilmunud video kunstiliseks juhiks on Mattis Rump, koreograafiliste elementidega juhendas Kärol Küttis.

"Loo valmimise kõige nauditavam osa oli teiste projekti kallal töötanute lennukate ideedega tutvumine. Anett Tamm ja Taavi Paomets andsid loole muusikalist iseloomu ning Mattis Rump ja Kärol Küttis tõlkisid selle visuaalseks materjaliks," kirjeldab Khris loo valmimise protsessi.