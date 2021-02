Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi pälvib sel aastal Rasmus Puur

"Rasmus Puuri tulemuslik tegevus Vanalinna hariduskolleegiumis ning tema looming instrumentaal- ja vokaalmuusika vallas on igati tunnustust väärt," ütles värske stipendiaadi kohta Tõnu Kaljuste.

Rasmus Puur on lõpetanud Eesti Muusikaja Teatriakadeemia bakalaureuseastme heliloomingu erialal ning praegu jätkab samal erialal magistriõppes professor Tõnu Kõrvitsa juhendamisel. Rasmus Puur on kirjutanud muusikat mitmetes žanrites, 2017. aastal esietendus tema ooper "Pilvede värvid" Rahvusooperis Estonia, eelmisel aastal tuli Pärnu linnaorkestri esituses esiettekandele tema viiulikontsert, ta on kirjutanud arvukalt koorimuusikat ning muusikalise jutustuse "Sipsik".

Dirigendina on ta kunstiliselt vedanud noorteorkestrit Reaalmažoor ning 2015. aastast on ta Vanalinna hariduskolleegiumi keelpilliorkestri dirigent. Rasmus Puur oli 2017. aasta noorte laulupeo "Mina jään" ideekavandi üks autoreist ning sümfooniaorkestrite liigi dirigent, eelmisel üldlaulupeol "Minu arm" aga juhatas ta segakoore.

Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib EMTA üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. EMTA fondis asutas Tõnu Kaljuste allfondi Eesti Ameerika Fond, kuhu stipendiumi loomiseks on annetanud algkapitali eraisik Epp Tsirk. Eelmistel aastatel on stipendiumid pälvinud Pärt Uusberg, Mai Simson ja Kadri Toomoja.