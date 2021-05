Filharmoonia kammerkoori peadirigendiks valiti 20-aastase pausi järel taas Tõnu Kaljuste

Tõnu Kaljuste kinnitas, et kuigi ta polnud vahepeal koori peadirigent, siis koostöö on kogu aeg jätkunud. "Need teosed, üritused või festivalid, kus ma olen osalenud, seal on kasutatud mind nii-öelda vana rasva esitamisel, uus olukord, kus tehti pakkumine peadirigendiks hakata, loob võimalusi ka midagi uut teha," selgitas ta.

Kuigi filharmoonia kammerkoor pole viimasel aastal eriti esineda saanud, siis Kaljuste sõnul on muusika puhul olulised ka salvestused. "Salvestused on need, mis jäävad, üksikud kontserdid siin ja seal maailmas on väga toredad ja vajalikud, aga muusikute jaoks on kõige olulisemad just plaadistused."

2019. aasta algusest on Tõnu Kaljuste ka Tallinna kammerorkestri peadirigent ning lähiajal võib nende kahe kollektiivi vahel tema sõnul suuremat koostööd näha. "Nad on koostööd teinud kogu aeg, aga eks nad on plaan ühistööd nüüd veidi rohkem teha kui varem."

Sellest perioodist, kui tema veel kammerkoori juhatas, on alles jäänud vaid laulja Aarne Talvik. "Ülejäänud on kõik vahetunud, aga ma olen paljude lauljatega koostööd teinud ja mõningaid neist isegi sinna soovitanud," rõhutas ta.

Tõnu Kaljuste töötas Eesti filharmoonia kammerkoori peadirigendi ja kunstilise juhina alates koori loomisest 1981. aastal kuni 2001. aastani. Aastail 2001–2007 jätkas tema tööd Inglise muusik Paul Hillier ning aastail 2008–2013 oli kunstiline juht ja peadirigent Daniel Reuss. Alates septembrist 2014 oli koori kunstiline juht ja peadirigent Kaspars Putninš.