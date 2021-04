Filharmoonia kammerkoor ja Tallinna kammerorkester panid oma kõla kõigile kasutamiseks salve

Arvutitarkvara Orchestral Tools on virtuaalinstrument, mida kasutades saavad heliloojad valida erinevaid helisid, mis on sisse laulnud-mänginud koor või orkester erinevate lauljate, instrumentide ja koosseisudega. Tarkvara kasutavad eelkõige heliloojad oma loomingus, eelkõige meedia-, reklaami-, teleproduktsioonides ja filmivaldkonnas.

Koori, orkestrit ja oreleid esitleb koostatud helikogumik "Tallinn". Eesti filharmoonia kammerkoori juurde tuli ideega salvestada heli Orchestral Tools jaoks muusikaprodutsent Michael Pärt, kes tutvustas koori arvutitarkvara meeskonnale.

Sellest, kuidas tekkis idee Tallinna-nimelise helikogumiku loomiseks ja kuidas osalised selle salve said, rääkisid Michael Pärt ja arvutitarkvara Orchestral Tools juht Hendrik Schwarzer lähemalt pikemas intervjuus.

"Minu roll selles projektis oli loominguliselt suunav – otsisime erinevaid kõlavõimalusi ja tämbreid ning tegime proove helinäidete karakterite leidmiseks ja salvestamiseks, et heliloojad saaksid oma teostesse sisse tuua Eesti filharmoonia kammerkoori kõla."

Lisaks koorile oli kaasatud Tallinna kammerorkester ja kaks orelit, koormeister Lodewijk van der Ree. Tööprotsessis jäädvustasid osalised erinevaid helisid noot noodi haaval, kasutasid erinevat dünaamikat, valisid tehnikaid ja häälikuid. Salvestus toimus Tallinna Niguliste kirikus, mida osalised soovisid tööpaigaks just selle akustika tõttu.

Helilooja ja Grammy-võitjast Eesti filharmoonia kammerkoori ning Tallinna kammerorkestri dirigent ja rajaja Tõnu Kaljuste rääkis lähemalt nii koori kui ka orkestri helipildist ja sellest, miks need nii hästi kokku kõlavad.

Arvutitarkvara asutaja ja juht Hendrik Schwarzer ütles, et on tänulik võimaluse eest salvestada EFK lauljaid ja TKO mängijaid nende kodulinna esinemispaigas, mida nad nii hästi tunnevad.

"Tegime kõik endast oleneva, et jäädvustada mitte ainult kordumatut heli, vaid ka tunnet, mida see heli tekitab. See on olnud uskumatult põnev eksperiment ja ootame huviga, kuidas heliloojad neid salvestatud helisid kasutavad."

Eesti filharmoonia kammerkoor rääkis põhjalikumalt oma helipildist, laulustiilist ja kogemusest ning kirest, mis nad igasse oma nooti panevad.

Tänu tarkvarale Orchestral Tools on nüüd Eesti filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri kõla kättesaadav kogu maailmas ja tutvustab Eesti kõlaesteetikat.