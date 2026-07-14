X!

Tallinna Filharmoonia uueks juhiks saab Juko-Mart Kõlar

Muusika
Juko-Mart Kõlar
Juko-Mart Kõlar Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

20. juulil asub Tallinna Filharmoonia uue direktorina ametisse Juko-Mart Kõlar, kes valiti välja avalikul konkursil, kus osales 26 kandidaati.

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Lennart Sundja sõnul on Tallinna Filharmoonia eriline organisatsioon, mille juhtimine eeldab nii tugevat juhtimiskogemust kui ka head muusikavaldkonna tundmist. "Konkursi käigus tõusid esile Juko-Mardi majanduslik mõtlemine, koostööoskus ja ettevõtlikkus uute võimaluste leidmisel," sõnas ta.

 "Soovin, et Mustpeade majas oleks päriselt elu, et kõigil tallinlastel, nii noortel kui ka vanematel, oleks sinna alati põhjust tulla ning midagi uut ja huvitavat avastada. Tahan, et Tallinna kammerorkester kõlaks üha enam ka väljaspool Eestit ning et leiaksime koos muusikutega lisaks elavatele esitustele ka digiajastusse sobivaid viise, kuidas jõuda oma muusikaga veelgi rohkemate kuulajateni," rõhutas Juko-Mart Kõlar.

Kõlar lisas, et soovib kujundada tallinlastes harjumuse käia regulaarselt kontsertidel. "Näiteks neljapäevaõhtu Mustpeade majas võib muutuda loomulikuks osaks linna kultuurielust. Minu jaoks tähendab tugev Tallinna Filharmoonia kõrget kunstilist taset, avatud uksi ja nutikaid ideid, kuidas uute inimesteni jõuda," kommenteeris ta.

Juko-Mart Kõlar on omandanud doktorikraadi juhtimisteaduses Estonian Business Schoolis ning kultuurikorralduse magistrikraadi Sibeliuse Akadeemias. Tema senine töö on ühendanud kultuurivaldkonna juhtimise, muusikapoliitika kujundamise ja Eesti muusika rahvusvahelise tutvustamise.

Aastatel 2020–2024 juhtis ta Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiat, varem on ta töötanud kultuuriministeeriumis muusikanõuniku ja kultuuriekspordi nõunikuna ning Eesti Muusika Ekspordi tegevjuhina. Samuti on ta osalenud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Eesti Pillifondi juhtimises nõukogu liikmena.

Tallinna Filharmoonia on Tallinna linna asutatud kontserdiorganisatsioon, mis koondab enda alla nii Birgitta festivali kui ka Tallinna kammerorkestri, organisatsioon tegutseb Mustpeade majas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:32

Tartuff tähistab "Moulin Rouge'i" 25. sünnipäeva

13:17

Tähe-Lee Liiv: Paavo Järviga koos esinemine on suur au

13:00

Jaak Tomberg: valgete väljade refuugium

12:38

Kultuuriportaal soovitab: Ulrich Seidli tragikomöödia "Rimini" Jupiteris

11:38

Tallinna Filharmoonia uueks juhiks saab Juko-Mart Kõlar

10:41

"Michael" ületas esimese eluloofilmina kassatuluga miljardi dollari piiri

09:01

Stefan Hedlund: Venemaal pole rahvast, vaid on lihtsalt võim ja valitsus

08:59

Galerii: Rapla kirikumuusika festival lõppes John Rutteri "Reekviemiga"

13.07

Andro Mänd: pidev soov midagi lammutada näitab meie ühiskonna kasvuraskuseid

13.07

Galerii: teist korda toimunud festivalile Kikumu panid punkti Panda Bear ja Sonic Boom

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.07

Suri "Jurassic Parki" näitleja Sam Neill

09:01

Stefan Hedlund: Venemaal pole rahvast, vaid on lihtsalt võim ja valitsus

11:38

Tallinna Filharmoonia uueks juhiks saab Juko-Mart Kõlar

13.07

Galerii: teist korda toimunud festivalile Kikumu panid punkti Panda Bear ja Sonic Boom

13.07

Šveitsi tipplavastaja Milo Rau: viimase 20 aastaga oleme liikunud draamast tragöödiasse

11.07

I Land Sound avalikustas tänavuse festivaliprogrammi

13.07

Kontserdisari "Suveklassika Kadriorus" toob Kadrioru lossi noored muusikud

13.07

Fionntán De Brún: ansambel Kneecap on suutnud iiri keele noorte jaoks lahedaks muuta

13.07

Setomaal toimub 16. korda Ostrova festival

12.07

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Liisa Hirsch

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo