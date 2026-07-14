Tallinna Filharmoonia uueks juhiks saab Juko-Mart Kõlar

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Lennart Sundja sõnul on Tallinna Filharmoonia eriline organisatsioon, mille juhtimine eeldab nii tugevat juhtimiskogemust kui ka head muusikavaldkonna tundmist. "Konkursi käigus tõusid esile Juko-Mardi majanduslik mõtlemine, koostööoskus ja ettevõtlikkus uute võimaluste leidmisel," sõnas ta.

"Soovin, et Mustpeade majas oleks päriselt elu, et kõigil tallinlastel, nii noortel kui ka vanematel, oleks sinna alati põhjust tulla ning midagi uut ja huvitavat avastada. Tahan, et Tallinna kammerorkester kõlaks üha enam ka väljaspool Eestit ning et leiaksime koos muusikutega lisaks elavatele esitustele ka digiajastusse sobivaid viise, kuidas jõuda oma muusikaga veelgi rohkemate kuulajateni," rõhutas Juko-Mart Kõlar.

Kõlar lisas, et soovib kujundada tallinlastes harjumuse käia regulaarselt kontsertidel. "Näiteks neljapäevaõhtu Mustpeade majas võib muutuda loomulikuks osaks linna kultuurielust. Minu jaoks tähendab tugev Tallinna Filharmoonia kõrget kunstilist taset, avatud uksi ja nutikaid ideid, kuidas uute inimesteni jõuda," kommenteeris ta.

Juko-Mart Kõlar on omandanud doktorikraadi juhtimisteaduses Estonian Business Schoolis ning kultuurikorralduse magistrikraadi Sibeliuse Akadeemias. Tema senine töö on ühendanud kultuurivaldkonna juhtimise, muusikapoliitika kujundamise ja Eesti muusika rahvusvahelise tutvustamise.

Aastatel 2020–2024 juhtis ta Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiat, varem on ta töötanud kultuuriministeeriumis muusikanõuniku ja kultuuriekspordi nõunikuna ning Eesti Muusika Ekspordi tegevjuhina. Samuti on ta osalenud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Eesti Pillifondi juhtimises nõukogu liikmena.

Tallinna Filharmoonia on Tallinna linna asutatud kontserdiorganisatsioon, mis koondab enda alla nii Birgitta festivali kui ka Tallinna kammerorkestri, organisatsioon tegutseb Mustpeade majas.