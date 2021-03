Primavera Sound jääb Barcelonas ära ka sel aastal

"Tegime selle valusa otsuse ebakindluse tõttu seoses õigusraamistikuga, mis puudutab suurürituste korraldamist festivali plaanitud kuupäevadel, mis lisaks olemasolevatele piirangutele tähendab, et meil pole võimalik festivali tavapärasel moel ette valmistada ega tagada, et festivali toimumise ajaks see päriselt ka toimub, märkis festivali korraldusmeeskond oma teates, vahendab NME.

"Kuigi see on valus, teame, et see on õige otsus, eriti nende jaoks, kes peavad oma reisi pikemalt ette planeerima," jätkasid nad. "Aga Primavera Soundi 20. aastapäev väärib samasugust pidu nagu see, mida me oleme harjunud korraldama ja olukord maailmas ei näi olevat soodus millegi sellise toimumiseks suvel. Vähemalt mitte viisil, mille kaudu on võimalik pakkuda täisväärtuslikku festivalikogemust."

Kõigil, kes juba pileti ostnud, on võimalik hoida pileteid 2022. aasta festivaliks, korraldajad hakkavad pileteid tagasi ostma alates 2. juunist, kui avalikustavad festivali 2022. aasta esinejad.

Hispaanias Barcelonas 2001. aastast alates regulaarselt toimunud Primavera Sound pidi tänavu toimuma vahemikus 2. kuni 6. juuni. Teiste hulgas pidid üles astuma Tame Impala, The Strokes, Tyler, the Creator, FKA twigs, Charli XCX ja Gorillaz.