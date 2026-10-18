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Galerii: Jane Jin Kaisen avas näituse "Saar mere taga"

Kunst
Jane Jin Kaiseni videonäitus “Saar mere taga” Kai kunstikeskuses
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21 pilti
Kunst

Korea juurtega visuaalkunstnik ja filmitegija Jane Jin Kaisen esitles Kai kunstikeskuses videonäitus "Saar mere taga". Kaisen keskendub oma loomingus Koreas asuvale Jeju saarele, käsitledes sealse looduse ja inimeste koosmõjus teemasid nagu mälu, ränne ja ajaloo jutustamine.

Näitus hõlmab seitset omavahel seotud 2022-2024 aastatel valminud filmi: "Selle riigikorra matus" (2022), "Ohvriand" (2023), "Halmang" (2023), "Kaitsjad" (2024), "Portaal" (2024), "Tuum" (2024) ja "Vrakk" (2024). See on esimene kord, kui filmide terviksari on Euroopas koos eksponeeritud, ühtlasi kunstniku esimene institutsionaalne isikunäitus Baltimaades.

Kopenhaagenis elav ja töötav Jane Jin Kaisen (s 1980)) on rahvusvaheliselt tunnustatud visuaalkunstnik ja filmitegija, kes on tuntud oma visuaalselt mõjusate, mitmekihiliste ja performatiivselt poeetiliste teoste poolest, milles seatakse omavahel dialoogi minevik ja olevik. Käsitledes olulisi teemasid nagu mälu, ränne, piirid ja kogemuste vahendamine, loob ta ruumi, kus isiklik kogemus ja sellest lähtuv teadmine põimuvad laiema poliitilise ajalooga.

Kaisen esindas Koread 58. Veneetsia biennaalil. Tema isikunäitust "Community of Parting" Charlottenborgi kunstihoones tunnustas Taani Rahvusvaheline Kunstikriitikute Ühendus (AICA) 2020. aasta parima näituse auhinnaga. Ta on pälvinud mitmeid tunnustusi, sealhulgas Becketti preemia (2023), New Carlsberg fondi kunstnikutoetuse (2023) ning Taani Kunstifondi kolmeaastase töötoetuse (2022).

Näitus on avatud 21. veebruarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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