X!

Kai kunstikeskuses saab esmakordselt Baltikumis näha Jane Jin Kaiseni videonäitust

Kunst
Kaader Jane Jin Kaiseni videoteoses
Kaader Jane Jin Kaiseni videoteoses "Vrakk" Autor/allikas: Kaader videoteosest
Kunst

Kai kunstikeskuses avaneb sel nädalavahetusel Taani-Korea kunstniku ja filmitegija Jane Jin Kaiseni esimene isikunäitus Baltimaades.

Isikunäitus "Saar mere taga" toob publikuni seitse nii ulatuselt kui ka filmikeelelt avarat videoteost, mille lähtekohaks on Kaiseni sünnisaar — traagilise ajalooga Jeju. Saar Korea lõunarannikul, kus vägivalla ja vastupanu jäljed on kihistunud üksteise peale. Suures mõõtkavas projitseeritud ja ruumi paigutatud filmid ei seisa vaataja vastas, vaid ümbritsevad teda, luues tõusu ja mõõna rütmis kulgeva liikumise läbi rituaali, müütide, leina ja mälu.

Seitse omavahel seotud filmi on esmakordselt Euroopas eksponeerimisel terviksarjana: "Selle riigikorra matus / Burial of This Order" (2022), "Ohvriand / Offering" (2023), "Halmang" (2023), "Kaitsjad / Guardians" (2024), "Portaal / Portal" (2024), "Tuum / Core" (2024) ja "Vrakk / Wreckage" (2024).

 "Tallinnal on Jeju saarega palju ühist: mõlemad on mere kujundatud paigad ning mõlema lugu kannavad inimesed, kes on andnud oma lugusid edasi põlvest põlve ja leidnud uusi viise nende jutustamiseks. Jane Jin Kaiseni filmid avavad dialoogi meie kahe ranniku vahel, kutsudes mõtlema sellele, kuidas mälu edasi kandub ja kuidas kogukonnad uuenevad. Kaisen annab hääle naiste teadmistele ja saare müütidele ning pakub vaatamisviisi, mis on tähelepanelik, avatud ja lootusrikas," kirjeldas Kai kunstikeskuse kunstiline juht ja näituse kuraator Karin Laansoo.

Jane Jin Kaisen on tuntud visuaalselt mõjusate, mitmekihiliste, performatiivsete ja poeetiliste teoste poolest. Tema looming asetab mineviku ja oleviku kõrvuti ning uurib, kuidas mälu, ränne, piirid ja nende tõlgendamine kujundavad üksikisiku elu ning kuidas isiklik kogemus põimub rahvaste ja riikide ajalooga.

Kaisen esindas Koread 58. Veneetsia kunstibiennaalil. Tema näitus "Community of Parting" Charlottenborgi kunstihoones pälvis Taani kunstikriitikute ühenduse AICA Denmark aasta näituse tiitli 2020. aastal. Tema hiljutiste näituste ja kunstiprojektide hulka kuuluvad Medina triennaal (2026), 13. Berliini biennaal, 13. Seoul Mediacity biennaal, 36. Ljubljana graafikabiennaal ja Hawaiʻi triennaal (kõik 2025), Korea kaasaegse kunsti muuseumi MMCA kunstnikupreemia näitus Korea Artist Prize 2024 ning Dislocation Blues Londoni kunstimuuseumis Tate Modern (2023).

Jane Jin Kaiseni esimene isikunäitus Baltimaades "Saar mere taga" on Kai kunstikeskuses avatud kuni 21. veebruarini 2027. aastal. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:07

Uue muusika reede: Valge Tüdruk, Britney Spears, Florian Wahl, Sadu

13:47

Rahvusringhäälingu Pärnu korrespondendina alustas Silvia Sool

12:22

Teater laulab | "Aeg jalgadesse vajub nagu liiv" lavastusest "Plekktrumm"

11:40

PÖFF Shortsi rahvuslikus võistluses esilinastub 13 kodumaist filmi

11:04

Kai kunstikeskuses saab esmakordselt Baltikumis näha Jane Jin Kaiseni videonäitust

10:50

Karoliina Kreintaal: minu õpetajad olid küla pillimehed arhiivisalvestistel

10:42

Elina Masing toob Kanuti Gildi Saalis publiku ette lavastuse "Replica"

10:35

Segakoor Vox Populi tähistab 20. sünnipäeva kontsertetendusega "Lindude konverents"

10:20

Holy Motors avaldas albumi "Heaven's Night"

10:16

Mingo Rajandi uurib autorikontsertidel elu mikro- ja makrotasandil

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.10

Estonia nõukogu uus esimees on Merilin Piipuu

15.10

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

09:09

Kadri Tali: oleme Estonia nõukogus tegutsenud liiga aeglaselt

15.10

Alo Kõrve: ootan viimase hetkeni, et äkki ei pea lavale minema

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

15.10

Kauaaegne Rakvere teatri helirežissöör Elmar Sats: tehniku seisukohalt on kõige tähtsam alati näitleja

15.10

Erki Laur: näitlejale tänapäeva teatrikriitikas tagasisidet ei ole

15.10

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

15.10

Kirill Havanski: maailmas on lihtsalt kõike liiga palju

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo