Kai kunstikeskuses saab esmakordselt Baltikumis näha Jane Jin Kaiseni videonäitust

Isikunäitus "Saar mere taga" toob publikuni seitse nii ulatuselt kui ka filmikeelelt avarat videoteost, mille lähtekohaks on Kaiseni sünnisaar — traagilise ajalooga Jeju. Saar Korea lõunarannikul, kus vägivalla ja vastupanu jäljed on kihistunud üksteise peale. Suures mõõtkavas projitseeritud ja ruumi paigutatud filmid ei seisa vaataja vastas, vaid ümbritsevad teda, luues tõusu ja mõõna rütmis kulgeva liikumise läbi rituaali, müütide, leina ja mälu.

Seitse omavahel seotud filmi on esmakordselt Euroopas eksponeerimisel terviksarjana: "Selle riigikorra matus / Burial of This Order" (2022), "Ohvriand / Offering" (2023), "Halmang" (2023), "Kaitsjad / Guardians" (2024), "Portaal / Portal" (2024), "Tuum / Core" (2024) ja "Vrakk / Wreckage" (2024).

"Tallinnal on Jeju saarega palju ühist: mõlemad on mere kujundatud paigad ning mõlema lugu kannavad inimesed, kes on andnud oma lugusid edasi põlvest põlve ja leidnud uusi viise nende jutustamiseks. Jane Jin Kaiseni filmid avavad dialoogi meie kahe ranniku vahel, kutsudes mõtlema sellele, kuidas mälu edasi kandub ja kuidas kogukonnad uuenevad. Kaisen annab hääle naiste teadmistele ja saare müütidele ning pakub vaatamisviisi, mis on tähelepanelik, avatud ja lootusrikas," kirjeldas Kai kunstikeskuse kunstiline juht ja näituse kuraator Karin Laansoo.

Jane Jin Kaisen on tuntud visuaalselt mõjusate, mitmekihiliste, performatiivsete ja poeetiliste teoste poolest. Tema looming asetab mineviku ja oleviku kõrvuti ning uurib, kuidas mälu, ränne, piirid ja nende tõlgendamine kujundavad üksikisiku elu ning kuidas isiklik kogemus põimub rahvaste ja riikide ajalooga.

Kaisen esindas Koread 58. Veneetsia kunstibiennaalil. Tema näitus "Community of Parting" Charlottenborgi kunstihoones pälvis Taani kunstikriitikute ühenduse AICA Denmark aasta näituse tiitli 2020. aastal. Tema hiljutiste näituste ja kunstiprojektide hulka kuuluvad Medina triennaal (2026), 13. Berliini biennaal, 13. Seoul Mediacity biennaal, 36. Ljubljana graafikabiennaal ja Hawaiʻi triennaal (kõik 2025), Korea kaasaegse kunsti muuseumi MMCA kunstnikupreemia näitus Korea Artist Prize 2024 ning Dislocation Blues Londoni kunstimuuseumis Tate Modern (2023).

Jane Jin Kaiseni esimene isikunäitus Baltimaades "Saar mere taga" on Kai kunstikeskuses avatud kuni 21. veebruarini 2027. aastal.