Helena Tulve: praegune aeg on harjutus, aga väga pikaajaline ja keeruline harjutus

Helilooja Helena Tulve rääkis saates "Delta", et kuigi koroonaaja mõju loomeisikute tegevusele näeme juba praegu, näeme seda ilmselt veel pikalt. Tema näeb praegust aega kui harjutust, aga väga pikaajalist ja keerulist harjutust. Noorte jaoks on see psühholoogiliselt isegi raskem, leiab ta, kuigi usub, et nooruse energia ja entusiasm on see, mis ka sellest raskest ajast üle kannab.

Praeguse aja mõju loomeisikule oleme me juba näinud, tõdes Tulve, aga näeme seda veel väga pikalt. "Üks on reaalne mõju, et ettekandeid ei toimu ja interpreedid ei saa esineda või saavad esineda väga piiratud keskkonnas, vastuvõtu osas piiratud virtuaalkeskkonnas, mis kunagi ei asenda reaalset energiavahetust."

Selleks, et midagi mingilgi moel jagada, on see vajalik ja isegi hea, aga reaalne kogemus on ikkagi reaalne kogemus, nii interpreetide, helilooja kui ka kuulajate osalusel, lisas Tulve.

Pikaajalisi mõjusid on aga raske isegi aimata, sest nendega kaasnevad ka psühholoogilised jäljed.

"Ise ma olen mõelnud, et see on harjutus, aga see harjutus on tõesti väga pikaajaline ja väga keeruline – teha plaane ja samas mitte teha, olla valmis oma plaanidest ka pidevalt loobuma ning laskma neil minna ja võtta vastu uued võimalused, mis võivad avaneda."

Kui kõik see algas, oli see mõnevõrra isegi kergendus, tõdes Tulve, sest tihedus, koormus ja pinge oli väga suureks läinud.

"Eestis on ikkagi hea võimalus minna maale loodusesse ja tekkis teine hingamine ja fookus, oli võimalus seda aastaaegade vahetumist ja loodust väga lähedalt jälgida ja toimetada väljas. Võib-olla see võimalus tekib ka sellel kevadel."

Tulvel on hea meel, et ta on võimalus õpetada noori muusika- ja teatriakadeemias ja oma õpilastega kohtuda. See on üks oluline energia- ja infovahetus, võimalus koos olla ja asjade üle arutleda, lisas ta.

"Eks ma ka jälgin Youtube'ist või erinevatelt kanalitelt asju, mis toimuvad, kuulan muusikat, loen – need on asjad, mille jaoks on praegu rohkem võimalust ja eks ma püüan midagi kirjutada ka. Tööd on, aga seda, kuhu, need tööd välja viivad, on hästi palju ebakindlat."

Tulve tõdes, et sellegipoolest tuleb loomeprotsessist osata võtta nii palju kui võimalik, et leida sealt asjad, millele keskenduda ja millel fookust hoida. "Oluline on, et oleks midagi, mis aitab fookust edasi viia ja hoida, et mitte kogu info ja ärevuse virvarris oma telge ära kaotada."

Lastele on see psühholoogiliselt kindlasti raskem, leiab Tulve, sest see on nende elus periood, kus nad kohtuvad, loovad oma võrgustikku terveks eluks – kursustel, koolis ja erinevate interpreetidega koos töötades.

"See on hästi oluline ka sotsiaalses mõttes, kogu pikema elu ja karjääri lõikes. See on see aeg, kui neid suhtleid sõlmitakse hästi palju ja mis viib neid edasi igas mõttes – tekib ideid, arutletakse omavahel, kindlasti on neile see väga raske."

Samas usub Tulve, et nooruse energia ja entusiasm on see, mis ka sellest raskest ajast üle kannab. "Nii et mingis mõttes on need asjad ikkagi tasakaalus. Eks raskusi ja madalpunkte on kõigil, see meeleolu ei pruugi nii stabiilselt innukas olla, motivatsioon vajab hoidmist," tõdes ta.

"Aga selleks toimub päris palju veebikursuseid, inimesed kasutavad võimalust, et midagi õppida. Noored inimesed kohanevad ikkagi väga kiiresti, nii et ma usun, et nad leiavad neid uusi võimalusi rohkemgi."