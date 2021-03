Vabamu arutleb veebiseminaril noortega radikaliseerumise põhjuste üle

Seminar toimub Zoomi keskkonnas ja toimub koostöös veebiväljaandega Levila. Seminaril vaadatakse Levila filmi "Kuidas ma vihkama hakkasin" ning arutletakse filmi autori Erik Tikani ja Eero Epneriga Levilast radikaliseerumise põhjuste ja tagajärgede üle.

"Kuidas saab ühest noorest inimesest äärmuslane või kuidas ja mis põhjustel areneb temas vihkamine kõige ja kõigi vastu? Kusagil peab ju olema mingi murdepunkt. Mida üldse tähendab radikaliseerumine ning kuidas erineb see lihtsalt maailmavaate omamisest? Nendel teemadel me noortega filmi valguses tahamegi arutleda," kommenteeris seminari sisu Vabamu näituste juht Piret Karro.

Levila dokumentaalfilm "Kuidas ma vihkama hakkasin" on 20-minutiline tõestisündinud lugu 15-aastasest poisist, kes satub paremäärmusliku liikumise keskele. Oma lähedaste ja sõprade mõjutusel hakkab poiss skinhead'iks ning vägivald ja vihkamine saavad tema elu igapäevaseks osaks.

Filmi autor Erik Tikan ütles, et see film räägib temast endast ja selle nägemine võib olla noortele väga õpetlik. Filmis näidatakse, kuidas noort inimest manipuleeriti ning otsitakse vastust küsimusele, miks ta nii kergesti sellele kõigele allus. Autori sõnul on ta taastanud märkmete, vanade fotode ja filmilõikude abil selle, kuidas ta teismelisena tegi valikuid, mis panid teda vihkama ühiskonda ja teisi inimesi.

Seminari modereerivad Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esinaine Maarja Tinn ja Vabamu näituste juht Piret Karro. Seminaril osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida.