Eesti keeles ilmus Neil Gaimani jutukogu "Suits ja peeglid"

Jutukogu "Suits ja peeglid" sisaldab õudussugemetega jutte, poeeme, lugusid rahvajuttude ainetel, mille mõjutajateks on Michael Moorcock, H. P. Lovecraft, Oscar Wilde jt. Raudteesilla all kaupleb ehmunud poiss oma elu pärast ühe äärmiselt visa trolliga. Vanem lesknaine leiab komisjonipoest vana kasuka alt Püha Graali. Hulkurkass võitleb igal ööl kujuteldamatu kurjusega, et kaitsta end päästnud perekonda. Noorpaar saab pulmakingi, mis paljastab nende abielu jubeda alternatiivse variandi. Suits ja peeglid on maagiliste illusioonide klassikaline loomisvõte, mis tekitab mulje, et mingi ese hõljub tühjas ruumis.

Varem on eesti keeles ilmunud suur hulk Neil Gaimani teoseid, nende hulgas näiteks "Head ended" (2001), "Ameerika jumalad" (2003), "Coraline" (2004), "Ja tee lõpus on ookean" (2013), "Eikusagi" (2016) ja "Põhjala müüdid" (2018).