Esmaspäevast saab leevendatud tingimustel loometoetusi taotleda

"Koroonakriis on vabakutselised loovisikud pannud eriti keerulisse olukorda ning senine seadus ei olnud piisavalt paindlik, et neid aidata," sõnas kultuuriminister Anneli Ott.

"Värske muudatus võimaldab loovisikuid täiendavalt 8,5 miljoni euroga toetada ning muudab taotlemise tingimused paindlikumaks. Loodetavasti aitab see rasketel aegadel leevendada muret sissetuleku pärast."

Olulisemad muudatused 2021. aastaks:

Seadusemuudatusega saavad alates 18. aprillist 2021 toetust tulla taotlema ka need, kes said eelmisel aastal loometoetust. Tavaolukorras peab kahe loometoetuse vahel olema kaks aastat pausi.

Alates 18. aprillist 2021 on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto. Tavaolukorras on see summa 292 eurot.

Alates 18. aprillist 2021 võib loovisik loometoetusele lisaks teenida ühes kuus tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto. Tavaolukorras on see summa 292 eurot.

Veel üks oluline muudatus on Oti sõnul see, et loomeliitudesse mittekuuluvad isikud saavad loometoetuse taotlusi hakata esitama toetuste menetlemise infosüsteemis, kuhu saab ennast sisse logida kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Loomeliitudesse mittekuuluvate isikute taotlusi hakkab edaspidi menetlema kultuuriministeerium. Taotlust esitades on vaja lisada ka andmed oma kolme viimase aasta loomingu kohta (teosed peavad olema avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses).