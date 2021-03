Loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatus toob vabakutselistele oodatud leevendust

Näiteks tohib lisaks loometoetusele nüüd teenida ühe kuu miinimumpalga. Sel aastal ootab väljajagamist 8,5 miljonit eurot. Eeldatavasti jõustuvad seadusemuudatused mais ning siis avatakse ka uued taotlusvoorud.

"Kõige rohkem puudutab see muudatus neid, kes juba said eelmisel aastal loometoetust," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre. "Kriis teatavasti jätkub ja paljude jaoks kahjuks katkestusteta."

Kui seadus ütleb tavapäraselt, et loometoetust juba saanud inimene peab kaks aastat ootama, siis selleks aastaks selle piirangu riik kaotab, jätkas Soomre. "Maikuust alates juba toetust saanud võivad tulla seda uuesti küsima."

Soomre märkis, et kui aasta alguses pidid loomeliitudesse mittekuulujad paarikümnele toetusele konkureerima, siis nüüd rebimist, kiirustamist ja pingeridasid ei tule. "Seda raha on piisavalt arvestusega, et eelmise aasta kogemus õpetas, kui palju abivajajaid on."