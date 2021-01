Vabakutseliste loomeisikute toetusraha 2021. aastaks on juba otsas

Kultuuriministeeriumi eelarvest eraldatav vabakutseliste loomeisikute toetusraha on selleks aastaks juba otsas. Ministeerium peab algatama seadusemuudatuse, et reservi vahendeid saada.

Seaduse kohaselt saavad vabakutselised viis protsenti kogu loometoetuste summast, tegelik abivajadus on aga suurem. Eelmisel aastal, kui samuti olid suletud näitusteruumid, teatri- ja kontserdisaalid ning kinod, sai toetusi ligi pool tuhat vabakutselist.

Kõige raskemas olukorras oli kujutava kunsti, etenduskunstide ja muusika valdkond. Muuta tuleb 2005. aastast pärit loomeliitude seadust, kuid esmalt tuleb lahendada alanud aastasse kandunud vabakutseliste toetusetaotluste probleem.

Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre selgitas, et nad on teinud arvutuse seni kehtinud piirangute info alusel, mis tähendab et kolme nädala hinnang eelmise aasta kogemuse ja abita jäänud abivajajate osas on olnud 600 000 eurot. "Aasta aga alles algab, seega peame püüdma ettevaatavalt leida oluliselt suuremaid summasid reservi."