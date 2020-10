Loovisikutele maksti kriisitoetusi 4,3 miljoni euro eest, viimasteks makseteks tuleb lisaraha

Kultuuriministeeriumi kriisipaketist sai loometoetuse 960 vabakutselist loovisikut. Loometoetuste eelarve on nüüdseks ammendunud, kuid ühekordse leevendusena lisandub toetuste maksmiseks veel 110 000 eurot, et rahuldada osaliselt ka pärast vahendite lõppemist laekunud taotlusi.

Loometoetusi makstakse vabakutselistele loovisikutele loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel, mis kehtib 2005. aastast. Koostöös loomeliitudega jaotatav toetus tagab sissetuleku kaotanud vabakutselisele loovisikule miinimumpalga suuruse toetuse ja sotsiaalkaitse kuueks kuuks.

"Juba aastaid kehtinud seadust ei ole nähtavasti kunagi varem saatnud nii elav avalik tähelepanu, vajadus seadusest tuleneva võimaluse järele saada loometoetust tuli eriti veenvalt esile just nüüd, ootamatult saabunud kriisi ajal," ütles Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre.

Kultuuriministeeriumi kevadisest 25 miljoni euro suurusest abipaketist suunati loometoetusteks 4,2 miljonit eurot lisaraha. Toetuse saajatest üle poole ehk 54% olid loomeliitude liikmed, ülejäänud loomeliitudesse mittekuuluvad loovisikud. Valdkondlikult jagunes kriisiabist 26% kunstivaldkonna, 24% helikunsti, 20% etenduskunstide ning ülejäänud 30% veel viie eri valdkonna vabakutselistele. Eriolukorraga seoses leevendati kevadel ajutiselt mitmeid seaduses olevaid kitsendavaid tingimusi toetuse taotlejale.

"See oli erakordselt tähtis, et seadusesse kevadel kiirkorras sisse viidud leevendused võimaldasid toetuse viia väga laia sihtrühmani. Toetuste eelarve oli võrreldes tavapäraste aastatega neljakordne. Kui arvestame, et sellest jätkus peaaegu viieks kuuks eriolukorra lõppemisest, siis võib öelda, et kevadised abivajaduse prognoosid oli küllalt realistlikud," lisas Soomre.

Praeguseks on kriisiabi eelarve ammendunud, kuid Kultuuriministeerium lisab reservist täiendavalt toetuste väljamaksmiseks 110 000 eurot. Selle toel saab loometoetuse välja maksta kõigile Kultuuriministeeriumile otse või läbi loomeliidu 22. septembril või varem taotluse esitanutele. Ülejäänud taotlusi ei ole eelarve ammendumise tõttu võimalik rahuldada. Kokku on tänavu välja jagatud loovisiku toetusi 5,2 miljoni euro ulatuses.