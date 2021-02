Muusikavaldkond esitas valitsusele ettepaneku 8 miljoni euroseks päästeplaaniks

Ettepanekuga esitasid muusikavaldkonna organisatsioonid plaani, mis koosneb lühiajalistest kriisist väljumise meetmetest ning kultuuri ja loomemajanduse taastumiseks vajalikest pikaajalistest meetmetest.

Lühiajaliste ettepanekutena on välja toodud kiireloomuline vajadus muusikaettevõtete püsikulude katmiseks ja kultuurisündmuste riskifondi loomiseks ning loovisikute loometoetuse täiendav suunamine muusikasektorile. Pikaajaliste sektorit abistavate meetmetena on tehtud jätkuvalt ettepanek käibemaksu alandamiseks, et toetada sektorit taastumisperioodil ning Euroopa Liidu järgmise perioodi vahendite suunamiseks loomemajanduse sektorile.

"Loomemajandus moodustab meie SKP-st 3 protsenti ning panustab oluliselt teistesse majandusharudesse. Nii on eriti oluline, et esimesel võimalusel leitaks lisavahendeid kriisi mõjude leevendamiseks ja kriisist väljatulekuks, sealjuures mõistes loomemajanduse potentsiaali Euroopa struktuurivahendite ressursside jagamisel ning ka parema elukeskkonna ja uute töökohtade loomisel õiglase ülemineku fondis," kommenteeris Live Music Estonia juht Henri Roosipõld.

Muusikasektor küsis valitsuselt 8 miljonit eurot koroonaviiruse piirangute majandusliku mõjudega toimetulemiseks, ajutist käibemaksu alandamist kontserdipiletitelt 9 protsendile senise 20 protsendi asemel ning tegi ettepaneku suurendada EL järgmise eelarveperioodi vahendeid loomemajanduse ja kultuuri valdkonnas.

Pöördumisele kirjutasid alla Eesti autorite ühing (juhatuse esimees Vaiko Eplik), Eesti esitajate liit (tegevdirektor Urmas Ambur) Eesti fonogrammitootjate ühing (tegevdirektor Rauno Haabmets), Eesti jazzliit (juhatuse esimees Kirke Karja), Eesti Kontsert (juhatuse liige Kertu Orro), Eesti Kooriühing (esimees Hirvo Surva), Eesti muusikafestivalid (juhatuse esimees Villu Veski), Eesti suurkontsertide korraldajate liit (juhatuse liige Mart Eensalu) ja Music Estonia (tegevjuht ja juhatuse liige Ave Tölpt).

Pöördumine esitati peaminister Kaja Kallasele, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutile, majandus- ja taristuminister Taavi Aasale, kultuuriminister Anneli Otile, rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaarele ja kultuurikomisjoni esimees Aadu Mustale.